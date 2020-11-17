В Перу сменился третий президент за неделю

В понедельник Конгресс Перу объявил о назначении на должность исполняющего обязанности президента законодателя Франсиско Сагасти. 76-летний..

В понедельник Конгресс Перу объявил о назначении на должность исполняющего обязанности президента законодателя Франсиско Сагасти. 76-летний представитель центристской партии «Морадо» был избран главой Конгресса, что автоматически сделало его временным главой государства.

Ранее с этого поста был вынужден уйти его предшественник Мануэль Мерино. На должности и. о. президента он прослужил всего пять дней, с тех пор, как был отстранён центрист Мартин Вискарра. Его отстранил Конгресс в связи с обвинениями во взяточничестве на посту губернатора региона Мокегуа в 2011-2014 годах. Он все обвинения отрицает.

Таким образом, в течение недели в стране сменилось три президента.

Вискарра был главой государства с марта 2018 года и пользовался поддержкой электората. После его отстранения в стране вспыхнули ожесточённые протесты. В ходе стычек погибли двое протестующих.

[Франсиско Сагасти, временный президент Перу]:

«Протесты последних дней стали мощным призывом обратить внимание на людей. Пандемия продолжается, экономический кризис продолжается, угроза сохраняется. Нужно было дождаться гибели двух человек, чтобы обратить внимание на тяжесть проблем».

Тем временем протестующие требуют привлечь бывшего и. о. президента Мануэля Мерино к ответственности за гибель людей.

Это бабушка одного из погибших.

[Морайба Сандоваль, бабушка погибшего протестующего]:

«Я прошу правосудия, правосудия для моего внука. Пусть виновные за это понесут наказание. Это единственное, чего я прошу».

Омбудсмен Перу предупредил, что силы безопасности страны для разгона демонстрантов используют чрезмерную силу. Так, поступают свидетельства, что они беспорядочно применяют слезоточивый газ и даже боевое оружие.

Сообщается о 112 раненных, более 40 человек числятся пропавшими без вести.

Между тем, Франсиско Сагасти будет исполнять обязанности президента Перу до выборов, которые намечены на апрель.

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