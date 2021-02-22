Канадцы построили огромный снежный лабиринт, превзойдя собственный рекорд
Канадские фермеры из провинции Манитоба решили побить собственный мировой рекорд, занесённый в Книгу Гиннесса. Они построили..
Дата загрузки: 2021-02-22
[Энджи Массе, владелица снежного лабиринта]:
«В феврале 2019 года наш снежный лабиринт признали самым большим в мире. В этом году из-за пандемии мы захотели сделать его больше. Он увеличился примерно на 91%».
Огромный лабиринт строили почти полтора месяца. Теперь, по мнению владельцев, гости могут как следует поразмять ноги и нагуляться, чтобы компенсировать долгое пребывание на карантине.
В тёплое время года фермеры создают здесь лабиринт из кукурузы. Рядом также сажают поле подсолнухов. Канадские супруги считают, что лабиринты – прекрасное развлечение и для детей, и для взрослых.
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