В Бразилии зафиксировали антирекорд по числу умерших от COVID за сутки

В Бразилии зафиксировали антирекорд по числу умерших за сутки от COVID-19. По данным на 2 марта,..

В Бразилии зафиксировали антирекорд по числу умерших за сутки от COVID-19. По данным на 2 марта, скончались 1720 человек. Это больше, чем на пике первой волны эпидемии в конце июля прошлого года. Количество новых случаев заражения на 2 марта превысило 58 тысяч.

Ежедневно в стране регистрируют десятки тысяч заражений коронавирусом. Больницы работают на пределе возможностей.

[Гонсалу Весина Нету, специалист по общественному здравоохранению]:

«Мы переживаем худший сценарий с начала пандемии. Достаточно посмотреть на динамику количества смертей».

Региональные власти по всей Бразилии возвращают карантинные меры. Национальный совет региональных министров здравоохранения призвал вводить жёсткие ограничения там, где больницы заполнены более чем на 85%. В числе предложенных мер – запрет массовых мероприятий, закрытие аэропортов и прекращение межрегионального сообщения, а также комендантский час.

[Гонсалу Весина Нету, специалист по общественному здравоохранению]:

«Надеюсь, в ближайшие дни примут меры – что-то близкое к «локдауну», к остановке экономики, прекращению несущественной деятельности, чтобы люди перестали заражаться на улице».

Некоторые бразильцы против возвращения карантинных мер, а некоторые их поддерживают.

[жительница Сан-Паулу]:

«Мне страшно, поскольку есть люди, болеющие бессимптомно. Мы общаемся с ними, потому что не можем знать, больны ли они. Те, кто не входит в группу риска, не знают, получат ли вакцину. И это страшно». [жительница Сан-Паулу]:

«Работающие люди двигают экономику. Нет работников – нет и экономики. Сейчас вакцин на всех не хватает, и думаю, социальное дистанцирование – лучший вариант в этой ситуации».

В Бразилии с начала пандемии выявлено более десяти с половиной миллионов случаев COVID-19. По этому показателю страна на третьем месте в мире. Умерли 257 тысяч человек. Вакцинировалось менее 4% населения.

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