На выборах в Молдове побеждает оппозиционный проевропейский кандидат Майя Санду

Оппозиционный кандидат Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов в Молдове. Её соперником был действующий..

Оппозиционный кандидат Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов в Молдове. Её соперником был действующий президент Игорь Додон.

По данным избирательной комиссии, Санду набирает более 57% голосов, Додон – около 42%.

[Майя Санду, кандидат в президенты Молдовы]:

«Доверие, которое мне выразили избиратели, – для меня большая честь. Оно мотивирует нас продолжать реформы политического класса. Для меня мандат президента – это не приз и не привилегия. Это огромная ответственность. Я понимаю, что передо мной лежат четыре года напряжённой работы по реструктуризации правительственных учреждений».

Игорь Додон, хоть и поздравил свою соперницу Санду с предварительной победой, однако заявил о многочисленных фальсификациях, а также о том, что будет отстаивать голоса своих избирателей в судах страны.

[Игорь Додон, действующий президент Молдовы]:

«Наш избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время президентских выборов. Мы говорим о блокировании пути на избирательные участки для жителей Молдовы на левом берегу Днестра, организованной доставке избирателей в странах ЕС, а также словесного вмешательства европейских чиновников с целью повлиять на выборы».

Майя Санду придерживается проевропейской политики. Она работала советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. В правительстве Молдовы занимала пост министра образования, а также главы Кабинета.

Она обещает налаживать отношения с ЕС, а также с ближайшими соседями – Румынией и Украиной. При этом не отвергает и диалога с Россией.

Что касается Игоря Додона, то его направленность – пророссийская. Его также обвиняют в тесных связях с олигархом Владимиром Плахотнюком и продвижении его интересов.

До выборов Санду обещала провести досрочные парламентские выборы. Однако сделать это будет непросто. Согласно закону страны, для назначения выборов нужна поддержка большинства депутатов. Но самой большой парламентской фракцией является Партия социалистов Республики Молдова, которая поддерживает Игоря Додона. Кроме того, на посту премьер-министра находится бывший советник президента Ион Кику.

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