Две девушки избавляют Сеул от использованных пластиковых крышек

Южнокорейские защитницы природы Ким Ёна и Ли Тон И дают пластиковым крышкам вторую жизнь. В центре..

Южнокорейские защитницы природы Ким Ёна и Ли Тон И дают пластиковым крышкам вторую жизнь. В центре Сеула они открыли перерабатывающую фабрику под названием «Пластиковая мельница».

Здесь делают выдавливатели для тюбиков, разноцветные тарелки, карабины, фрисби и другие предметы быта.

[Ли Тон И, основательница перерабатывающей фабрики]:

«Мы перерабатываем небольшие пластмассовые изделия, которые могли оказаться в мусорном баке. Так мы пытаемся делать что-то полезное».

В Южной Корее во время пандемии стали чаще заказывать еду и напитки навынос. Это привело к увеличению потребления пластика.

[Ким Ёна, основательница перерабатывающей фабрики]:

«Пластик можно перерабатывать. Но его очень просто и дёшево делать и также легко выбросить. Поэтому люди думают, что пластиковые изделия одноразовые».

Собирать пластиковые крышки помогают добровольцы. В первой кампании участвовали 2000 человек. На перерабатывающую фабрику они принесли больше 85 тысяч бутылочных крышек. Таких сборщиков в Сеуле называют «воробьями», имея ввиду то, что они не пропустят ни одного кусочка пластика. Каждый доброволец получил в награду устройство для выдавливания тюбиков.

Впрочем, основательницы фабрики считают, что их предприятие не решит проблему пластиковых отходов.

[Ли Тон И, основательница перерабатывающей фабрики]:

«Самое главное – сократить производство пластика, а потом использовать изделия повторно. Кроме того, нужна переработка этого сырья».

Девушки планируют провести в Сеуле вторую кампанию по сбору бутылочных крышек. Помогать вызвались 2000 добровольцев.

Короткая ссылка на эту страницу: