Южнокорейский «умный» ошейник переводит хозяевам лай собак

[Эндою Джил, исследователь]:

«Petpuls даёт собакам голос, который могут понять люди. Это устройство, которое мы, люди, можем понять. И мы сможем лучше, более точно и эффективно общаться (с собакой)».

На шестилетнюю бордер-колли надевают новый «умный» ошейник, разработанный южнокорейским стартапом. Он оборудован функцией искусственного интеллекта и может распознавать до пяти эмоций питомцев. Для этого он анализирует лай животных.

Когда собака лает, звук через ошейник отправляется на главный сервер, где находится уникальная система распознавания.

[Эндою Джил, исследователь]:

«Она проанализирует лай. Затем в реальном времени результат будет отправлен в приложение. Вы сможете увидеть, какие эмоциональные состояния передаёт лай: злость, нетерпение, грусть, счастье и так далее. Владельцы смогут сразу понять, что чувствует собака».

Ошейник будет полезен и для тех собак, которые не любят часто лаять.

[Эндою Джил, исследователь]:

«Он поставляется с трекером активности и трекером отдыха. С помощью трекера активности он покажет, сколько собака потратила калорий. В то же время трекер отдыха показывает, сколько отдыха собаке нужно или насколько она устала».

С началом пандемии коронавируса жители Южной Кореи стали чаще брать собак из приютов, чтобы скрасить время на карантине. Однако, как говорят разработчики устройства, неопытные владельцы не могут понять своих питомцев и расшифровать их лай или поведение. Ошейник призван решить эту проблему.

[владелица собаки]:

«Я думала, что она была счастлива, когда играла, и что ей было грустно и тревожно, когда меня не было дома. Но после анализа Petpuls я поняла, что иногда она злилась, когда проигрывала, даже когда играла со мной. Это похоже на людей: мы испытываем разные чувства, например, когда играем в игры. Кроме того, она не всегда переживает, когда остается одна. Иногда она даже чувствует себя в безопасности».

В настоящее время в базе компании имеется более 10 тысяч образцов лая собак 50 разных пород. Ошейник продают примерно по 100 долларов США.

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