Юноша-инвалид продаёт платки, чтобы заработать на экзоскелет за 4 млн рублей

Эти шёлковые платки украшены рисунками, выполненными в технике эбру. Выглядят такие аксессуары как произведения искусства. Создаёт..

Эти шёлковые платки украшены рисунками, выполненными в технике эбру. Выглядят такие аксессуары как произведения искусства. Создаёт их 16-летний Валентин из Санкт-Петербурга.

У юноши ДЦП, и у него есть цель – научиться ходить с помощью экзоскелета. Поэтому Валентин продаёт свои изделия и копит на мечту.

[Валентин Щанович, художник]:

«Экзоскелет – это робот, который поможет мне быстрее научиться ходить. В этом роботе можно ходить четыре или шесть часов. И экзоскелет стоит четыре миллиона рублей».

Валентин проходил разные виды реабилитации и однажды попробовал тренироваться с экзоскелетом. С тех пор не может о нём забыть. Так родилась идея зарабатывать деньги на платках.

[Александра Щанович, мама юноши]:

«Вальке подарили набор зимой – маленький набор. Он попробовал, у него хорошо получилось. Это, в принципе, чудесная техника. Если вы попробуете, вам тоже захочется её освоить или поделиться ей. Когда происходит перенос рисунка на ткань или бумагу, это выглядит как чудо».

Название эбру происходит от турецкого слова «эбри» – воздушные облака. Техника состоит в рисовании узоров на воде, которые потом переносятся на поверхность – ткань, бумагу, кожу или дерево.

[Валентин Щанович, художник]:

«Изначально таким искусством занимались султаны, поскольку у султанов было очень много свободного времени».

Валентин рекламирует свои изделия в Instagram. Первые 100 платков купили в основном друзья, но после статей в СМИ заказы буквально посыпались.

[Александра Щанович, мама юноши]:

«Наверное, можно сказать, что сейчас я верю, но когда начинался платочный проект, не верил никто. Мы не думали, что будет такой резонанс в обществе и что будет так много желающих. А сейчас у Вальки очередь до апреля».

Платки стоят от 1500 до 4000 тысяч рублей. Валентин продал уже около четырёхсот изделий, и исполнение его мечты приближается.

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