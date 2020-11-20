В Бразилии создали спрей, убивающий коронавирус

Бразильские исследователи объявили о создании спрея, который моментально уничтожает коронавирус. В его составе – ионы металлов..

Бразильские исследователи объявили о создании спрея, который моментально уничтожает коронавирус. В его составе – ионы металлов и природные полимеры.

Исследователи из Лаборатории инженерии и химии продуктов Университета Кампинас обнаружили, что эти два соединения способны уничтожать COVID-19.

Такой спрей создаёт активный барьер. Вирус погибает, как только вступает в контакт с обработанной поверхностью.

Для сравнения, существующие в настоящее время средства индивидуальной защиты служат больше как физический барьер.

Вещество назвали SprayCov. Он убивает COVID всего за одну минуту. При этом ​​сохраняет эффективность на уровне почти 100% в течение следующих 48 часов.

Спрей можно распылять на средства индивидуальной защиты, которые используют медицинские работники, а также на хлопковые маски.

[Мариза Мазуми, профессор]:

«Согласно нашим исследованиям, вещество, которое мы разрабатываем, сохраняется на физической поверхности в течение трёх дней. Созданный барьер разрушает вирус».

Учёные отмечают, что добавили в раствор природные материалы, такие как сульфат меди, который более века использовали в сельском хозяйстве в качестве противогрибкового средства.

[Жуан Батишта Роша, студент]:

«Теоретически, применив универсальную технологию, такую ​​как спрей, мы сможем в небольших количествах покрыть любую поверхность недорогими солями меди. Мы могли бы сделать эту технологию широкодоступной для общества».

Смесь биоразлагаемых полимеров действуют как клей для присоединения солей. Эксперименты показали, что способность спрея прикрепляться к разным поверхностям, включая ткани, одинаковая.

С начала пандемии в Бразилии зарегистрировано почти шесть миллионов случаев заражения коронавирусом, а официальное число погибших превысило 168 тысяч человек.

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