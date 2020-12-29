В Испании умерших от коронавируса стало больше 50 тысяч

В Испании число умерших от коронавируса превысило отметку в 50 тысяч человек. Общее количество случаев достигло..

В Испании число умерших от коронавируса превысило отметку в 50 тысяч человек. Общее количество случаев достигло почти одного миллиона 900 тысяч. При этом за последние две недели уровень заражений снизился с 263 до 246 случаев на 100 тысяч человек. Уровень смертности также становиться меньше.

Однако эти цифры могут немного измениться в ближайшие дни, поскольку в рождественские праздники региональные данные поступали нестабильно.

[Фернандо Симон, представитель Минздрава Испании]:

«Развитие ситуации в последние семь дней показывает, что мы, возможно, вошли в фазу стабилизации. Но пока мы не получим данных за прошедшие праздники, надо очень осторожно выдвигать гипотезы».

Между тем в Испании с воскресенья идёт вакцинация. Первую небольшую партию препарата Pfizer привезли за день до этого. На этой неделе с завода в Бельгии четырьмя рейсами доставят почти 370 тысяч доз.

Пункты назначения – Мадрид, Барселона, Витория и Канарские острова. Оттуда вакцины распределят и в другие места.

[Сальвадор Илья, министр здравоохранения Испании]:

«Нам сообщили в компании Pfizer, что поставка вакцин будет упорядочена таким образом, чтобы каждый понедельник мы получали примерно по 350 тысяч доз».

Всего в Испанию поставят более четырёх с половиной миллионов доз двухфазной вакцины. Этого должно хватить для того, чтобы привить свыше двух миллионов человек.

Вакцинация в Испании будет разделена на четыре этапа. На первом планируется прививать медперсонал и соцработников, а также постояльцев домов престарелых и центров для инвалидов. Это планируют сделать в ближайшие три месяца.

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