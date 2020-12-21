Новый заразный штамм коронавируса: страны ЕС закрывают двери для британских путешественников

Европейские соседи Великобритании в воскресенье начали закрывать свои двери для британских путешественников. В южных регионах страны..

Европейские соседи Великобритании в воскресенье начали закрывать свои двери для британских путешественников. В южных регионах страны начал распространяться новый штамм коронавируса, который заразнее обычного на 70%.

Франция объявила, что, начиная с вечера воскресенья, запрещает въезд с территории Великобритании для всех, включая грузовых перевозчиков, следующих по дорогам, железным дорогам, воздуху или морю.

Представитель французского правительства отметил, что запрет позволит европейским странам найти пути решения проблемы, а также позволит гражданам Франции, которые собираются покинуть Великобританию до конца года, найти способ вернуться.

Вслед за решением Франции министр транспорта Великобритании призвал грузоперевозчиков не ехать в порты графства Кент или в других южных направлениях в сторону Франции.

Запретила въезд из Великобритании и Италия. Её правительство также закрыло двери для всех, кто последние 14 дней проезжал через британскую территорию транзитом.

Впрочем, пассажиры в итальянском аэропорту Фьюмичино настроены скептически.

[Рокко Форте, пассажир, прибывший из Великобритании]:

«Правительство объявило, что появился новый штамм вируса. Но это неправда. Это тот же вирус, который распространяется в США с апреля и в Великобритании с сентября. Они говорят это, чтобы пугать людей». [Адреа Мочча, пассажир, прибывший из Великобритании]:

«Я сдал анализ за 48 часов до вылета. Как только прибыл в аэропорт Фьюмичино, сделал ещё один тест». [Мартин Ренен, пассажир, прибывший из Великобритании]:

«Мы просто надеемся, что сможем вернуться. Нам нужно вернуться 4 января. Мы надеемся, но сильно не переживаем».

Германия и Нидерланды распорядились приостановить полёты из Великобритании, а Ирландия объявила, что наложит запрет на полёты и паромы с территории соседа.

Бельгия закрывает границы для самолётов и поездов из Великобритании, включая высокоскоростные поезда Eurostar.

Австрия также, как предполагается, планирует запретить перелёты. Испания призвала Еврокомиссию и Европейский совет разработать скоординированный ответ. В противном случае она обещает действовать из соображений защиты интересов своих граждан.

Между тем, с воскресенья в Лондоне и большей части юга Англии ужесточили карантинные меры. Запланированного ослабления в праздники не будет. Ограничения затронут более 16 миллионов человек. Сразу после ужесточения правил тысячи человек поспешили в родные города на поездах, чтобы успеть добраться туда до введения мер.

Стоит отметить, что такой же штамм коронавируса нашли в Южно-Африканской Республике.

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