В Бразилии коронавирусом заразились уже более 7 млн человек

В Бразилии общее число заражённых коронавирусом превысило семь миллионов. По данным на 16 декабря, зарегистрировано более..

[Александр Найми Барбоза, завкафедрой инфектологии Университета Сан-Паулу]:

«Бразилия приблизилась к отметке в семь миллионов человек, заражённых COVID-19. Но это число, вероятно, занижено, поскольку нет масштабного тестирования заболевших. Совсем немного людей с симптомами простуды или гриппа тестируются с помощью лучшего из возможных тестов – ПЦР-теста».

В Бразилии общее число заражённых коронавирусом превысило семь миллионов. По данным на 16 декабря, зарегистрировано более 70 тысяч случаев COVID-19 за сутки, скончались 900 человек. Всего в стране от коронавируса умерли более 180 тысяч пациентов.

Президент Бразилии Жаир Болсонару обещал в ближайшее время выделить почти четыре миллиарда долларов на покупку вакцины, которая будет одобрена национальным регулятором.

[Александр Найми Барбоза, завкафедрой инфектологии Университета Сан-Паулу]:

«Мы очень надеемся на появление (вакцины) в скором времени и на Национальный план иммунизации, поскольку нынешний уровень заражений снова стал очень высоким, как и в худшие периоды пандемии в середине 2020 года».

Министерство здравоохранения Бразилии в первую очередь выделит 108 миллионов доз вакцины для уязвимых групп населения, включая медиков, пожилых людей и общины коренных народов.

[жительница Сан-Паулу]:

«Если Бразилия начнёт действовать сейчас, чего пока не происходит, то у нас появится надежда. Но сейчас всё очень сложно. Мы сильно отстали в процессе одобрения (вакцин). Другие страны уже начали вакцинацию».

Согласно Национальному плану иммунизации, вакцинироваться должно 70% двухсотмиллионного населения Бразилии. Специалисты предполагают, что так можно будет остановить распространение коронавируса.

Бразилия по общему количеству случаев COVID-19 стоит на третьем месте в мире после США и Индии. Умерших больше только в Соединённых Штатах.

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