ЕС обещает выходить из карантина постепенно

Европейский союз будет снимать карантинные ограничения постепенно. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с лидерами 27 стран-членов. Они обсудили общую систему тестирования в блоке, а также процесс распределения вакцин. [Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:«Мы внесём предложение о постепенном и скоординированном подходе к снятию ограничительных мер. Это очень важно, чтобы избежать риска ещё одной волны».

В ЕС подтверждено около 11 миллионов 300 тысяч случаев COVID-19. Примерно 280 тысяч человек погибли от вируса. Пандемия также привела к глубокой рецессии.

Ляйен прокомментировала ситуацию с планом по восстановлению блока объёмом триллион 800 миллиардов евро. По её словам, Венгрия и Польша наложили вето на пакет помощи, поскольку Брюссель обещает предоставлять доступ к фондам с условиями. В частности, эти условия будут касаться уважения верховенства закона. У руководства блока и лидеров Венгрии и Польши разные взгляды на этот вопрос.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:«Ситуация очень серьёзная. Люди в Европе, а также компании в Европе ждут срочного финансирования в рамках плана по восстановлению в условиях беспрецедентного кризиса и глубокой рецессии. Мы ведём переговоры, мы слушаем все стороны. Мы пытаемся найти решение».

При этом Нидерланды и Европарламент отказываются принимать план без пункта об уважении верховенства закона.

[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:«Большинство стран-членов согласны пойти на компромисс. Однако некоторые страны объявили, что не могут поддержать большинство. Мы продолжим обсуждения, чтобы найти решение, приемлемое для всех».

ЕС продолжает расследование в отношении того, что в Венгрии и Польше поставили под угрозу независимость судов, СМИ и неправительственных организаций. Руководства этих государств все обвинения отрицают.

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