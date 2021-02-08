Вакцина AstraZeneca не даёт полной защиты от южноафриканского штамма коронавируса

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила, что её вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, обеспечивает ограниченную защиту от штамма коронавируса, выявленного в ЮАР.

Таковы первые данные, полученные в ходе новых исследований. Их одновременно проводят в ЮАР и Великобритании. По сообщениям Financial Times, в ходе тестов выявили, что эффективность вакцины перед южноафриканским штаммом значительно снижается.

В исследованиях принимают участие более 2000 человек. Как сообщает AstraZeneca, никто из них пока не попал в больницу и не умер. При этом среди участников – в основном, молодые здоровые люди. И хотя в компании говорят, что вакцина защищает от тяжёлого протекания болезни при новых штаммах, гарантированно подтвердить это пока не удалось.

В настоящее время среди сотен мутаций вируса особо выделились бразильская, британская и южноафриканская вариации. Как считается, они более заразны, поэтому быстрее распространяются среди населения и вызывают более высокую смертность.

Стоит также отметить, что, по данным British Medical Journal, не все из тысяч мутаций вируса приведут к каким-либо серьёзным изменениям в протекании болезни или устойчивости вируса к вакцинам. Обычно выделяется только несколько вариаций, которые имеют критические отличия от оригинала.

Между тем всё больше стран мира начинает масштабную вакцинацию от COVID-19. Вышло уже несколько препаратов, включая Pfizer/BionTech, AstraZeneca и «Спутник V».

Короткая ссылка на эту страницу: