Что мы знаем о новом, более заразном штамме коронавируса SARS-CoV-2

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 быстро распространяется на юго-востоке Англии. Уже растут опасения о новой масштабной вспышке.

Эксперты уверяют: доказательств того, что этот штамм более смертоносный, пока нет. Однако он на 70% заразнее. То есть заражённых – и в итоге умерших – в определённый отрезок времени всё равно будет больше. Это также дополнительное давление на систему здравоохранения.

Впервые этот штамм выявили в Великобритании в сентябре. А уже к началу декабря только в Лондоне 62% случаев относились к нему.

Многое о нём пока неизвестно. Однако эксперты надеются, что одобренные вакцины будут эффективно от него защищать. Учёные знают, что у мутации есть 23 отличия от оригинала. Многие относятся к тому, каким образом вирус связывается с клеткой и проникает внутрь.

[Джулиан Тан, вирусолог из Университета Лестера]:

«Выработанные благодаря вакцинам антитела к S-белку скорее всего будут по-прежнему связываться с вирусом и обеспечивать защиту».

Эксперты предупреждают: как в будущем вирус будет мутировать, пока никто не знает.

К примеру, вирусы гриппа и ВИЧ в течение многих лет постоянно мутировали, делая вакцины бесполезными. Учёные отмечают, что главная задача сейчас – замедлить распространение до того момента, когда SARS-CoV-2 изменится кардинально.

[Джулиан Тан, вирусолог из Университета Лестера]:

«Если S-белок в ближайшие 12 месяцев сильно изменится, как было с гриппом, то нужно будет корректировать вакцину, чтобы она осталась эффективной. Возможно, через год будет несколько мутаций, и это повлияет на вакцины».

Новый штамм также обнаружили в Австралии, Италии и Нидерландах. Однако активнее всего он распространяется на юге Англии. Из-за этого многие страны закрыли свои границы для британских путешественников.

Стоит отметить, что в Великобритании имеется одна из лучших систем в мире для выявления мутаций вирусов. Это может означать, что британские учёные просто выявили то, что уже существует в других странах.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения объявила, что в ближайшее время получит более подробную информацию о новом штамме.

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