В России изобретатели планируют выпускать толстовки с прибором для соцдистанцирования

Это маленькое устройство, прикреплённое к одежде, подаёт сигнал при нарушении социального дистанцирования. Его разработали в проектно-учебной..

[Антон Артемчук, заведующий лабораторией]:

«У него есть визуальная сигнализация в виде светодиодов разного цвета в зависимости от того расстояния, на котором находится человек напротив. А также есть вибромотор, который, как телефон, жужжит, когда приходит эсэмэска. Также это устройство может жужжать, когда человек подходит на критически близкую дистанцию, тем самым подталкивая человека сделать шаг назад или куда-то, чтобы эту дистанцию увеличить».

Это маленькое устройство, прикреплённое к одежде, подаёт сигнал при нарушении социального дистанцирования. Его разработали в проектно-учебной лаборатории «Шухов Лаб» при Высшей школе экономики в Москве.

На разработку устройства ушёл месяц. Оно оснащено ультразвуковым дальномером с датчиком, а также аккумуляторной батареей, которая работает до трёх дней без подзарядки. Корпус изготавливается на 3D-принтере.

Разработчики объявили сбор средств на пилотный проект.

[Антон Артемчук, заведующий лабораторией]:

«Такой устройство может быть участником почти любого общественного мероприятия. На входе вам просто дают такие штуки, необязательно работающие именно так, но следящие за тем, чтобы вы соблюдали меры безопасности».

В рамках проекта разработчики планируют выпустить 100 приборов, которые крепятся к верхней одежде.

[Виктория Ильина, специалист по связям с общественностью]:

«Это такой красивый и достаточно яркий проект, который, мы надеемся, в первую очередь привлечёт внимание к необходимости сохранять дистанцию».

Между тем эксперты пока скептически относятся к изобретению лаборатории.

[Алексей Панёв, директор компании Navigine]:

«Конкретно с этой реализацией мне, например, не очень понятно, как оно будет работать, если человек подходит к вам сзади. Обычно принцип действия этих сенсоров такой, что они меряют вперёд. А вот что происходит, если к вам подошли сзади или сбоку, я не знаю».

На реализацию проекта требуется 700 тысяч рублей. Собрали пока семь. Толстовки с устройством для соцдистанцирования будут стоить 7600 рублей. При этом разработчики предупреждают, что прибор не заменяет масок и других средств индивидуальной защиты.

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