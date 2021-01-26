Гонконгская компания создаст армию медицинских гуманоидов

Робота Софию разработали в Гонконге 2016 году. С тех пор он стал звездой Интернета. Теперь же..

Робота Софию разработали в Гонконге 2016 году. С тех пор он стал звездой Интернета. Теперь же компания планирует к концу этого года начать массовое производство тысяч подобных андроидов.

София уже бывала на вечерних шоу, появлялась на обложках модных журналов и была назначена первым в США «чемпионом по инновациям». В 2017 году ей даже в шутку дали гражданство Саудовской Аравии.

Она – детище гонконгской компании Hanson Robotics. Изначально разработчики главным образом пытались наделить робота подобием человеческих эмоций. Теперь же они делают упор на массовое производство, поскольку такие роботы будут очень кстати на фоне пандемии.

[Дэвид Хэнсон, директор Hanson Robotics]:

«Они повторяют человеческое тело, фигуру и движения. Это может быть очень полезно в период, когда люди одиноки и социально изолированы».

София может поддерживать разговор и отображать на своём роботизированном лице несколько эмоций. Теперь инженеры учат её измерять людям температуру и показывать, как делать простые гимнастические упражнения.

Впрочем, такие андроиды пригодятся и в других сферах, например, могут быть продавцами, консультантами, работать в авиакомпаниях.

[Йохан Хорн, эксперт по робототехнике]:

«Пандемия на самом деле поможет нам доставить роботов на рынок раньше, потому что люди поймут, что в каком-то смысле другого пути нет».

В этом году Hanson Robotics запускает нового робота под названием Грейс. Он будет предназначен специально для сферы здравоохранения.

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