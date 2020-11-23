Волонтёры 8 месяцев пробыли на необитаемом острове и не знали, что началась пандемия

Когда четыре американских волонтёра в феврале этого года отправлялись в плавание, эпидемия коронавируса только набирала обороты...

Когда четыре американских волонтёра в феврале этого года отправлялись в плавание, эпидемия коронавируса только набирала обороты.

Пунктом их назначения было одно из самых отдалённых мест на земле – небольшой лагерь на атолле Куре в северной части Гавайских островов.

Там они жили и восстанавливали экосистему острова. При этом телевизор не смотрели, соцсетями не пользовались. Да и в целом доступ к Интернету был очень ограничен. Именно поэтому они не могли до конца осознать, какой кризис охватил мир вскоре после их отбытия.

[Мэтт Саунтер, волонтёр]:

«Я получил имейл от своей сестры, в котором она использовала слово пандемия. Я тогда удивился и подумал, что нужно узнать больше, поскольку между словами эпидемия и пандемия есть разница».

Масштаб трагедии они поняли не сразу.

[Мэтт Саунтер, волонтёр]:

«80 тысяч случаев в мире. Но сестра сказала, что не в мире, а только в США. И это уже было сложно осознать. Это огромные цифры».

Группа работала в рамках программы штата Гавайи. Её цель – сохранить среду обитания сотен тысяч морских птиц, а также коралловые рифы, где обитают морские черепахи, акулы и другие животные.

Теперь команда пытается свыкнуться с новыми реалиями.

[Мэтт Батшек, волонтёр]:

«Я пока немного видел, мы какое-то время были на карантине. Но я видел из окна, как несколько детей играли в масках. Это было похоже на конец света. Очень странно было это видеть».

Волонтёры также привыкают к дорогам без траффика и невозможности обнять своих друзей.

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