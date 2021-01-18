Спасти голубя Джо: как птица пролетела 13 тыс. километров из США в Австралию

Настоящая битва развернулась за жизнь одного голубя. И всё из-за того, что он нарушил строгие карантинные..

Настоящая битва развернулась за жизнь одного голубя. И всё из-за того, что он нарушил строгие карантинные правила, которые действуют для животных в Австралии.

История началась на следующий день после Рождества. На своём участке в Мельбурне австралиец Кевин нашёл измождённого голубя. На нём была метка, по которой мужчина определил, что птица принадлежит жителю американского штата Алабама.

Как выяснилось, голубя в последний раз видели 29 октября в штате Орегон. Там он принимал участие в гонках. Затем следовала запись, что птица пропала.

Теперь власти Австралии собираются усыпить голубя, которого Кевин кстати назвал Джо. Правда, есть ещё один вариант.

[Майкл Маккормак, заместитель премьер-министра Австралии]:

«Если Джо нарушил наши строгие меры биобезопасности, тогда ему не повезло. Либо он летит домой, либо будут последствия».

Новый владелец птицы пытается связаться с настоящим хозяином Джо.

[Кевин Селли-Бёрд, житель Мельбурна]:

«Я написал ему. У нас есть друг, чья дочь живет в Америке, и она пытается с ним связаться. Если так не получится, я напишу ему письмо и посмотрю, что из этого выйдет. Сейчас, похоже, здесь ему неплохо живётся. Если что, оставим всё как есть».

Но зачем Джо было лететь 13 тысяч километров? Как говорит представитель местной Федерации заводчиков голубей, птица могла сбиться с курса во время гонок из-за плохой погоды.

[Род Черчилль, представитель Федерации заводчиков голубей]:

«Наверное, был очень сильный ветер, из-за которого он сбился с пути в море и попал на корабль. В итоге он приплыл сюда в Австралию».

В Интернете же сейчас популярен хештег #joethepigeon, или голубь Джо. Многие призывают обеспечить птице безопасное возвращение домой.

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