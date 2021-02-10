Экипаж танкера 48 месяцев остаётся в море без возможности ступить на землю
Начиналось всё как обычный рейс, а закончилось кошмаром. Почти четыре года продолжается одиссея этого нефтяного танкера...
Дата загрузки: 2021-02-10
Владелец судна, компания Alco Shipping из ОАЭ столкнулась с финансовыми трудностями и 32 месяца назад перестала платить сотрудникам зарплату. Пятитысячетонник стал для них тюрьмой у берегов эмирата Умм-эль-Кайвайн в ОАЭ.
С тех пор команда полагается на пожертвования гуманитарных организаций.
[Винай Кумар, индийский инженер]:
«Ответственность несёт наш начальник, один человек. Он нас не поддерживает, не думает о других семьях. Для него мы как рабы. Мы оказались здесь, а он о нас просто забыл».
В дополнение ко всему, в конце января этого года танкер сорвало с якорей во время шторма и он сел на мель почти у самого берега.
[Винай Кумар, индийский инженер]:
«Эмоционально это тяжело. Я не хочу больше об этом говорить, потому что не могу сдержать слёз. Здесь оставаться очень сложно. Мы просто стоим с протянутой рукой, чтобы получить еду».
[Риасат Али, пакистанский инженер]:
«Это продолжается 43 месяца. Слишком много времени мы провели в депрессии».
Компания-владелец ситуацию пока никак не прокомментировала. В общей сложности она задолжала экипажу 230 тысяч долларов. При этом не собирается выплачивать всю сумму, а хочет вернуть только 150 тысяч. Моряки пока не хотят принимать эти условия и держатся до последнего.
[Энди Боуверман, представитель SeaFarers]:
«Они в ловушке. Единственный рычаг давления для экипажа – это судно. Вторая проблема заключается в том, что для людей незаконно физически покинуть судно. Если они физически покидают судно и прибывают в порт на спасательном катере, то их могут задержать за нелегальный въезд. У них нет виз ОАЭ, а их паспорта в настоящее время находятся в компании».
Кроме того, один из членов экипажа судна – гражданин Мьянмы. Его паспорт уже просрочен. Однако он не знает, сможет ли получить новый, поскольку в его стране недавно произошёл военный переворот.
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