Производители рождественских деревьев Франции смотрят в будущее с оптимизмом

Производители рождественских деревьев во Франции говорят, что, несмотря на пандемию и карантин, уверены в успехе предстоящего..

Производители рождественских деревьев во Франции говорят, что, несмотря на пандемию и карантин, уверены в успехе предстоящего праздничного сезона.

Ещё недавно перспективы у них были не очень радужными, поскольку было непонятно, разрешат ли им продавать деревья. Однако, в конце концов, Министерство сельского хозяйства дало добро.

[Седрик Таварсон, производитель рождественских елей]:

«В этом году мы довольно уверены в себе. Мы беспокоились в начале сезона, поскольку не были уверены, что сможем распродать деревья. Все производители связывались с парламентариями, сенаторами и заместителями префектов каждого региона и говорили об абсолютной важности продавать ели в качестве товаров первой необходимости, чтобы мы могли заработать на жизнь».

При этом они отмечают, что изменили методы работы.

[Седрик Таварсон, производитель рождественских елей]:

«Мы надеемся продать все наши деревья. Первые несколько недель покажут, как будут обстоять дела. Я уверен. Думаю, люди будут покупать. Но организовать всё будет сложнее, поскольку сохраняется неопределённость. Мы срубаем деревья в последнюю минуту, чтобы не было остатка».

Магазины по продаже цветов и растений в Париже тоже говорят, что в этом сезоне пытаются не заказывать слишком много.

[Эленио Габбанелли, флорист]:

«Мы пока не знаем, мы в неопреденённости из-за пандемии. Прецедентов ещё не было, поскольку такого мы не видели. Мы не знаем, куда движемся. Я просто держу запас деревьев. Когда он истощается, я заказываю больше».

Они также жалуются на конкуренцию со стороны крупных магазинов, поскольку их работу не так сильно ограничивают в период карантина.

[Эленио Габбанелли, флорист]:

«Я уверен, что продажи будут хорошими, потому что люди будут сидеть по домам. Единственное, о чём я беспокоюсь, так это о больших сетях, которые закупают оптом и могут установить более низкие цены, чем мы».

Каждый год во Франции в период Рождества продают около шести миллионов ёлок. Это 80% всего объёма производства.

Короткая ссылка на эту страницу: