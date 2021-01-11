Японцы окунулись в ледяную воду и помолились о скором прекращении пандемии
У синтоистского храма в Токио 12 смельчаков разогреваются, прежде чем окунуться в холодную воду. Такой ритуал..
Дата загрузки: 2021-01-11
Температура воздуха – чуть выше плюс пяти градусов. В бассейне с водой лежат ледяные глыбы. Мужчины и женщины погружаются в воду по грудь, а кто-то и по плечи.
[участник ледяного купания]:
«Я молился о том, чтобы эпидемия коронавируса как можно скорее закончилась. Также я молился о возвращении нормальной повседневной жизни».
Обычно ритуал совершают примерно 100 человек. В этом году из-за пандемии участников меньше, а зрителей нет.
[участник ледяного купания]:
«Обычно в бассейн погружается больше людей, поэтому вода немного согревается. Но в этом году нас всего двенадцать, поэтому было очень холодно».
Ритуал проходит ежегодно в середине января. Его провели уже 66 раз.
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