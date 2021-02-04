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В Камбодже двое влюблённых из-за пандемии год ждали свадьбы

В Камбодже двое влюблённых из-за пандемии год ждали свадьбы

Молодые камбоджийцы Ким и Леанг целый год терпеливо ждали свадьбы. Им пришлось отложить церемонию из-за пандемии...

Дата загрузки: 2021-02-04

Молодые камбоджийцы Ким и Леанг целый год терпеливо ждали свадьбы. Им пришлось отложить церемонию из-за пандемии. И хотя в стране очень мало случаев COVID-19, правительство несколько раз вводило карантин.

В январе власти ослабили ограничительные меры, и жених с невестой сразу воспользовались возможностью сыграть свадьбу. Церемония проходит в Пномпене.

[Ким Бетхилиза, жених]:
«Из-за COVID мы много раз откладывали свадьбу, но теперь можем её сыграть. Я очень счастлив. Мы уверены, что наш союз будет крепким».

[Леанг Пханнара, невеста]:
«Я счастлива, хотя и немного поволновалась. У нас возникали трудности с организацией свадьбы, поскольку во время пандемии многие магазины не работают».

Провести церемонию молодым помогла организатор свадеб, которая занимается такой работой больше десяти лет. Обычно у неё много заявок, но во время карантина их стало на 80% меньше. Женщина надеется, что теперь клиенты вернутся.
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