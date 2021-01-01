Пандемия принесла на тихоокеанские острова нехватку еды

После начала пандемии на многих тихоокеанских островах фиксировали мало заболевших. Однако местные жители столкнулись с другой..

После начала пандемии на многих тихоокеанских островах фиксировали мало заболевших. Однако местные жители столкнулись с другой проблемой – нехваткой продуктов питания.

В то время как в других частях планеты не беспокоились о том, что полки магазинов опустеют, на островах ситуация была иная. Здесь сильно полагаются на импорт продовольствия, а из-за пандемии он значительно сократился, начался дефицит.

[Мервин Пьессе, эксперт по пищевой безопасности]:

«Мы говорим о части света, которая чрезвычайно зависит от международного туризма, от международной торговли. И буквально за одну ночь эти секторы экономики рухнули».

Много лет на островах наблюдался переход от сельского хозяйства к туризму. Этому способствовало расширение городов и увеличение плотности населения. В итоге люди стали очень зависеть от импортируемых продуктов.

После начала пандемии цены на овощи и фрукты на островах буквально взлетели. Так, на Фиджи они выросли на 75%. Одновременно почти встала туристическая отрасль, на которую приходится до 70% ВВП некоторых стран.

В итоге многие люди стали возвращаться к сельскому хозяйству. Власти тоже помогали. Они проводили курсы и раздавали семена и базовые сельскохозяйственные инструменты.

[Мервин Пьессе, эксперт по пищевой безопасности]:

«Во многих странах региона, в частности, на Соломоновых островах, Вануату, Фиджи начали вдохновлять людей выращивать еду у себя на заднем дворе».

Жители островов говорят, что им сложно приспособиться к новым условиям.

[Меревайрита Ратукадре, жительница Фиджи]:

«Раньше, когда мы получали доход, то покупали детям подгузники. Но теперь мы используем подручные средства. Мы покупаем для детей пелёнки. Раньше мы ели что хотим, но после пандемии выбирать не приходилось. У нас не хватает денег, чтобы купить то, что нам нравится есть».

При этом на плантациях приходится прилагать больше усилий, чем в туристической сфере.

[Тевита Ратукадре, житель Фиджи]:

«Чтобы добраться отсюда до фермы, нужно перейти реку. Когда идёт дождь, уровень воды поднимается. Перейти невозможно. А в сезон дождей сорняки растут очень быстро. Когда я прихожу через несколько дней, они очень высокие, сложно их вырывать».

Эта семья выращивает достаточно продуктов, чтобы прокормиться. Однако многие островитяне по-прежнему с трудом справляются с бедствием.

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