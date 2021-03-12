150-летие королевы романса Вяльцевой отметили в Петербурге

В Культурном центре «Святодуховский» в Петербурге звучит романс «Под чарующей лаской твоею». Этот концерт посвящён 150-летию со дня рождения знаменитой русской певицы Анастасии Вяльцевой.

Королева романса с триумфом гастролировала по стране. Её влияние на музыкальные вкусы было огромным. Она обладала редким по красоте тембра, большим по диапазону и силе звука тёплым грудным меццо-сопрано. В её репертуаре было более 300 произведений, записано более 100 пластинок.

[Галина Сидоренко, заслуженная артистка России, меццо-сопрано]:

«Мы сейчас говорим, что 60 романсов она пела на бис! Это же уму непостижимо! Она горела в этом. Она себя сожгла в этом искусстве. И она говорила: публика требует, я должна».

Анастасия Вяльцева мечтала об оперной карьере. Известны её выступления в качестве ведущей исполнительницы в операх «Кармен» Бизе, «Самсон и Далила» Сен Санса и «Царская невеста» Римского-Корсакова. Но слава пришла через романс.

Певица стояла у истоков русской эстрады. Её талант завоевал признание в различных слоях общества. Знаменитые поэты посвящали ей стихи, композиторы писали для неё романсы. В её исполнении они отличались задушевностью и мелодичностью.

[Александр Дрозд, земляк Анастасии Вяльцевой]:

«Эта знаменитая певица родилась в нашем Навлинском районе в селе Алтухово в бедной семье и благодаря своему упорству, трудолюбию, таланту стала знаменитой, одной из самых богатейших женщин России».

Анастасия Вяльцева много занималась благотворительностью. Часть своих средств тратила на помощь бедным сиротам и студентам. Помогала погорельцам.

[Протоиерей Александр Пелин, организатор концерта]:«Она помогала всем! Вот это милосердие, безразборно, такое в широком смысле этого слова милосердие. Надо об этом помнить, и она была милосердна, и к ней народ так отнёсся. Её хоронили тысячи и тысячи людей». [Анатолий Степанов, организатор концерта]:«Я думаю, что это образец для подражания. Я вам передам слова знаменитого силача Поддубного: «В России три знаменитых человека: я, Горький и Вяльцева». Этим всё сказано, а он не кривил душой. В народе популярны были они».

На концерте исполнили известные романсы «О, если б мог выразить в звуке!», «Гайда тройка», «Ночь была так светла» и другие.

[Елена Павлова, зрительница]:«К сожалению, все пластинки не сохранились, но я помню: они у моей бабушки были, и даже патефон. Мы на нём слушали всё это!»

Юбилейные концерты пройдут и на других площадках Петербурга, и в разных городах России.

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