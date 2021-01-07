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Семейная пара, которая вместе 61 год, приветствует сотого потомка

Семейная пара, которая вместе 61 год, приветствует сотого потомка
Семейная пара, которая вместе 61 год, приветствует сотого потомка

Лео и Рут Зангер из Куинси, штат Иллинойс, в браке 61 год. У пары 12 детей. Семейное древо разрослось благодаря тому, что каждый из детей женился, родились внуки и правнуки.

Когда главе семьи Лео исполнилось 79 лет, пара отпраздновала рождение сотого потомка. Его назвали Джакстон Лео Зангер. Детей так много, что старшая внучка 39-летняя Донна взяла на себя роль семейного историка. Она ведёт хронологию рождения детей и записывает номера телефонов всех членов семьи Зангеров. Отслеживает даты юбилеев. У Лео и Рут 12 детей, 53 внука, 48 правнуков и один праправнук.

Вся семья всегда вместе отмечает Пасху, День Благодарения и Рождество. Родственников так много, что для встречи приходится снимать помещение.

Лео говорит, что рождение – это чудо, и они с Рут с радостью приветствуют каждого родившегося ребёнка, как если бы он был первым.

 

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