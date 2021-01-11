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В индийском зоопарке празднуют второй день рождения бегемота

В индийском зоопарке празднуют второй день рождения бегемота

В зоопарке «Саяджи Бауг» в индийском городе Вадодара отмечают день рождения бегемота по кличке Мангал. Детёнышу..

Дата загрузки: 2021-01-11

В зоопарке «Саяджи Бауг» в индийском городе Вадодара отмечают день рождения бегемота по кличке Мангал. Детёнышу исполнилось два года. При этом в зоопарке двойной праздник.

[П. Сваруп, сотрудник администрации Вадодары]:
«Так получилось, что даты появление на свет бегемота и открытия зоопарка совпали. Поэтому мы празднуем день рождения бегемота, угощая его десертом ладду».

К празднованию присоединилась и мама бегемота – Димпи. Угощают питомцев не только смотрители, но и гости зоопарка.

Ладду готовят из нутовой муки и топлёного масла. В тесто добавляют орехи, кокосовую стружку, корицу и кардамон.

Зоопарк «Саяджи Бауг» открылся 141 год назад. Участок под него выбрал махараджа Саяджирао Гаеквад III. Он также подарил зоопарку своих питомцев, привезённых из разных уголков Индии и из других стран.

Сейчас в «Саяджи Бауг» содержат 160 видов животных.
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