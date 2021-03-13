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Бабушки, которые отпраздновали 95-летие, дружат более 80 лет

Бабушки, которые отпраздновали 95-летие, дружат более 80 лет
Бабушки, которые отпраздновали 95-летие, дружат более 80 лет

Филлис Хайнс и Барбара Нун познакомились, когда учились в седьмом классе. В 2019 году подруги отпраздновали свои 95-летние юбилеи в штате Колорадо.

«Я не помню, чтобы она на меня когда-то злилась», – поделилась Филлис. «Она меня понимает», – говорит Барбара. «В большинстве случаев», – добавляет с улыбкой.

Филлис и Барбара вырастили детей и обе пережили своих мужей. Подруги стараются встречаться каждый месяц и всегда вместе отмечают свои дни рождения. Филлис исполнилось 95 лет 5 января, а Барбаре – 1 февраля.

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