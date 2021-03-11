Польша сообщает о самом большом количестве новых случаев COVID-19 с ноября
В Польше ускоряются темпы распространения коронавируса. По данным на 10 марта, за сутки выявили более 17..
Дата загрузки: 2021-03-11
По мнению специалистов, рост заболеваемости частично вызван распространением более заразного британского штамма. Минздрав сообщил, что он выявлен у 30% протестированных. Медики ожидают, что пиковая стадия вспышки наступит в конце марта или начале апреля.
В стране действуют жёсткие ограничения на общественные собрания, в школу ходят только ученики младших классов, рестораны и кафе продают еду навынос или организуют доставку. В ближайшее время правительство может ужесточить карантинные меры.
[жительница Познани]:
«Мне немного страшно, я в напряжении. Хочется вернуться к нормальной жизни, к нормальной учёбе, к обычной реальности. Я хочу, чтобы это закончилось. Это трудная ситуация для всех нас».
В Польшу, как и в другие страны ЕС, вакцины AstraZeneca и Pfizer поступают с задержками, поэтому иммунизация населения продвигается медленно. Президент Анджей Дуда рассматривает возможность закупки вакцин в Китае.
[житель Познани]:
«К российской вакцине поляки относятся с недоверием. Китайская вакцина воспринимается лучше. Думаю, тех, кто доверяет ей, будет на 10% больше».
В Польше с начала пандемии выявили более одного миллиона 800 тысяч случаев COVID-19. Скончались 46 тысяч человек. В больницах сейчас лежит более 18 тысяч пациентов.
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