Польша сообщает о самом большом количестве новых случаев COVID-19 с ноября

В Польше ускоряются темпы распространения коронавируса. По данным на 10 марта, за сутки выявили более 17..

В Польше ускоряются темпы распространения коронавируса. По данным на 10 марта, за сутки выявили более 17 200 случаев COVID-19. Это самый высокий показатель с ноября прошлого года. В настоящее время страна переживает третью волну эпидемии.

По мнению специалистов, рост заболеваемости частично вызван распространением более заразного британского штамма. Минздрав сообщил, что он выявлен у 30% протестированных. Медики ожидают, что пиковая стадия вспышки наступит в конце марта или начале апреля.

В стране действуют жёсткие ограничения на общественные собрания, в школу ходят только ученики младших классов, рестораны и кафе продают еду навынос или организуют доставку. В ближайшее время правительство может ужесточить карантинные меры.

[жительница Познани]:

«Мне немного страшно, я в напряжении. Хочется вернуться к нормальной жизни, к нормальной учёбе, к обычной реальности. Я хочу, чтобы это закончилось. Это трудная ситуация для всех нас».

В Польшу, как и в другие страны ЕС, вакцины AstraZeneca и Pfizer поступают с задержками, поэтому иммунизация населения продвигается медленно. Президент Анджей Дуда рассматривает возможность закупки вакцин в Китае.

[житель Познани]:

«К российской вакцине поляки относятся с недоверием. Китайская вакцина воспринимается лучше. Думаю, тех, кто доверяет ей, будет на 10% больше».

В Польше с начала пандемии выявили более одного миллиона 800 тысяч случаев COVID-19. Скончались 46 тысяч человек. В больницах сейчас лежит более 18 тысяч пациентов.

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