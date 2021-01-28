76-ю годовщину освобождения Освенцима отмечают онлайн из-за пандемии

27 января отмечают 76-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря смерти Освенцим советскими войсками. Однако в этот раз..

27 января отмечают 76-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря смерти Освенцим советскими войсками. Однако в этот раз выжившие не смогли приехать и пройтись вдоль бывших бараков для заключённых. Из-за пандемии музей закрыт. Все мероприятия проходят онлайн.

[Мариан Турский, бывший узник Освенцима, 94 года]:

«Даже без пандемии выживших, которые могут приехать на очередную годовщину, было бы меньше. А с началом пандемии их нет вообще, поскольку люди моего возраста больше всего уязвимы перед вирусом».

В 2019 году Музей Освенцим посетило более двух миллионов 300 тысяч человек. В 2020-м гостей было чуть более 500 тысяч.

Администраторы этого музея говорят, что пандемия, возможно, положила конец эре, когда выжившие в лагере приезжали и лично рассказывали свои истории. Многим из них уже за 80 и 90, и их становится всё меньше.

[Пётр Цивинский, директор музея Освенцима]:

«Ничто не заменит возможности посетить историческое место, поскольку здесь можно не только посмотреть и послушать. Можно походить вокруг, осмотреться, что-то потрогать, прочувствовать атмосферу».

Музей закрыт для посетителей больше 160 дней. Бывшие узники лагеря надеются, что пандемия скоро закончится и они смогут снова поделиться воспоминаниями с молодым поколением.

[Богдан Бартниковский, бывший узник Освенцима, 89 лет]:

«Надеюсь, что в феврале, когда ограничения ослабят хотя бы немного, группы посетителей снова начнут приезжать в музей».

Дату освобождения лагеря ООН объявила Международным днём памяти жертв Холокоста.

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