Число безработных в Испании достигло почти 4 млн

Десятки жителей бедного мадридского района Валлекас ждут в очереди у церкви. Здесь они могут получить немного..

Десятки жителей бедного мадридского района Валлекас ждут в очереди у церкви. Здесь они могут получить немного продуктов питания, чтобы пережить ещё один непростой день.

Пандемия продолжает наносить удары по экономике Испании и по переполненным больницам.

[Хулио Мануэль, безработный]:

«Здоровье людей зависит от экономики. Если нет денег, то у больниц нет средств. Это мы увидели во время эпидемии COVID. Если экономики нет, то нет и денег».

Пищевые банки по всей Испании сообщают, что с началом пандемии людей, которые приходят за помощью, стало значительно больше.

Многие теряют работу или получают зарплаты с задержкой. В январе число безработных снова выросло, как и в предыдущие три месяца. Теперь их в стране три миллиона 960 тысяч. Это почти на 2% больше, чем в декабре.

Ранее правительство было настроено оптимистично по поводу восстановления в 2021 году. Однако на экономические показатели может сильно повлиять третья волна пандемии.

В среду в Каталонии обнаружили второй для страны случай заражения южноафриканским вариантом коронавируса. Это произошло через день после того, как правительство решило ограничить авиаперелеты с Бразилией и ЮАР.

Тем временем в Мадриде власти предупредили, что случаи очень заразного британского варианта растут в геометрической прогрессии и, вероятно, через несколько недель он станет доминирующим штаммом во всём регионе.

На прошлой неделе министерство здравоохранения страны сообщило, что подтвердило 267 случаев британского варианта в Испании, но изучает гораздо больше образцов.

Короткая ссылка на эту страницу: