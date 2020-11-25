У Канарских островов разбилась лодка с мигрантами, есть жертвы

По меньшей мере, четверо мигрантов погибли у берегов испанского города Орсола, когда перевозившая их лодка разбилась..

По меньшей мере, четверо мигрантов погибли у берегов испанского города Орсола, когда перевозившая их лодка разбилась о скалы. Всего на судне было несколько десятков человек. Трагедия произошла в девятом часу вечера по местному времени у северного побережья канарского острова Лансароте в Атлантическом океане.

Как сообщает спасательная служба, 28 человек удалось спасти. Ещё 14 числятся пропавшими без вести. Ночью поиски прекратили и с рассветом продолжили, в том числе с вертолётов.

Сообщается также, что к островам движется ещё одна лодка с беженцами.

В этом году на Канарские острова прибыло почти 17 тысяч нелегальных мигрантов. Это в 10 раз больше, чем за весь прошлый год. Впрочем, самый пик миграции был в 2006-м – тогда на Канары приехало 32 тысячи мигрантов.

Беженцам негде жить. Многие спят под открытым небом. Местные власти не справляются с таким наплывом людей.

Недавно правительство Испании пообещало обустроить на Канарских острвоах лагеря временного размещения на 7000 человек.

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