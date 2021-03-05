Смертность от COVID-19 и ожирение: связь доказана

Большинство смертей от COVID-19 в мире зафиксировано в странах, где многие люди страдают от лишнего веса..

Большинство смертей от COVID-19 в мире зафиксировано в странах, где многие люди страдают от лишнего веса или ожирения. Таковы данные нового международного исследования.

Согласно нему, там, где, по меньшей мере, у половины взрослого населения есть проблемы с лишним весом, смертность от коронавируса превышает средние показатели в десять раз.

Если выразить это в цифрах, то из двух с половиной миллионов смертей от COVID в мире 2,2 миллиона, то есть 90%, произошли в странах с высоким уровнем ожирения среди населения.

[Оливия Барата Кавальканти, член Всемирной федерации по борьбе с ожирением]:

«Это неудивительно. Самое удивительное в том, что правительства не решают проблему ожирения. Теперь начался кризис, связанный с ожирением и пандемией COVID-19».

В исследовании проанализировали данные о смертности от COVID-19, полученные Университетом Джона Хопкинса в США, а также данные Всемирной организации здравоохранения по ожирению.

Как отмечают авторы, самое поразительное в том, что нет ни одной страны, где люди не страдают от избыточного веса и при этом там высокий уровень смертности от COVID-19.

В отчёте также говорится, что в США и Великобритании показатели смертности от COVID-19 и ожирения – среди самых высоких в мире.

[Джон Уилдинг, глава Всемирной федерации по борьбе с ожирением]:

«Очень важно, чтобы страны мира вместе внедряли систематические подходы для профилактики и лечения ожирения».

Исследователи отмечают, что ожирение нужно признать одним из ключевых рисков перед COVID-19 и учитывать это во время составления планов вакцинации.

Короткая ссылка на эту страницу: