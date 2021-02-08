В ДР Конго зарегистрировали новый случай Эболы

Новый случай смертоносной лихорадки Эбола выявили в Демократической Республике Конго недалеко от города Бутембо. По сообщениям..

Новый случай смертоносной лихорадки Эбола выявили в Демократической Республике Конго недалеко от города Бутембо. По сообщениям Министерства здравоохранения, инфицированная женщина скончалась.

Заболевшую с симптомами Эболы обнаружили 1 февраля в городе Бьена. Женщина умерла спустя два дня. Муж умершей болел Эболой во время последней вспышки.

Этот случай предположительно может стать началом 12-й эпидемии Эболы в ДР Конго. Именно столько вспышек было в этой стране с тех пор, как вирус впервые обнаружили здесь в 1976 году возле реки Эбола. Это в два раза больше, чем в любой другой стране мира.

11-я эпидемия завершилась в ДР Конго около трёх месяцев назад. Тогда эпицентр был за сотни километров отсюда, на западе страны. Заразилось 130 человек, умерло 55. До этого вспышка Эболы была на востоке страны, убив более 2200 человек.

Если заболевших лихорадкой в этот раз станет больше, то это усугубит ситуацию в сфере здравоохранения, поскольку страна пытается остановить распространение коронавируса. COVID-19 здесь заболело более 23 600 человек. Умерло более 680 человек. Как ожидается, вакцинация должна начаться в первой половине этого года.

Экваториальные леса Конго – природная среда размножения вируса Эбола. Лихорадка вызывает сильную рвоту и диарею и распространяется через контакт с жидкостями организма заболевших.

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