Всплеск смертности от COVID в Бразилии: люди умирают дома

В Бразилии наблюдается всплеск смертности от нового коронавируса. Так, во вторник в стране подтвердили 1110 смертей..

В Бразилии наблюдается всплеск смертности от нового коронавируса. Так, во вторник в стране подтвердили 1110 смертей от COVID-19 и 64 тысячи новых случаев.

Для южноамериканского государства это уже вторая волна пандемии. На пике первого всплеска рекордом было более 1554 умерших за сутки. В ходе нынешней вспышки за сутки максимально умирало 1455 человек. Это было 7 января.

Врачи говорят, что многие умирают дома, поскольку больницы не справляются с наплывом пациентов.

[Фелипе Навека, исследователь]:«Мы видели, что практики социального дистанцирования стали использовать меньше. Мы ожидали, что это произойдёт после Рождества и Нового года. И всё это на фоне нового штамма».

Эти медицинские работники прибыли на вызов в один из домов города Манаус в штате Амазонас. Им позвонили и сообщили, что кто-то умер от коронавируса.

Амазонас – один из самых пострадавших от пандемии штатов Бразилии. На этой неделе власти региона сказали, что местные больницы заполнены инфицированными COVID на 90%.

В целом страна занимает второе место в мире после США по числу умерших от коронавируса. Их более 204 тысяч. Заболевших выявили почти восемь миллионов 200 тысяч. По этому показателю Бразилию обгоняют Индия, где заразившихся почти 10,5 миллионов, и США, где было подтверждено более 23 миллионов 300 тысяч случаев.

В целом в мире коронавирусную инфекцию выявили более чем у 92 миллионов человек. Почти два миллиона человек скончались.

Короткая ссылка на эту страницу: