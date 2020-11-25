Российская вакцина «Спутник V» будет стоить на международном рынке $20

Российская вакцина «Спутник V» от COVID-19 на международном рынке будет стоить менее 20 долларов. Об этом..

Российская вакцина «Спутник V» от COVID-19 на международном рынке будет стоить менее 20 долларов. Об этом сообщили разработчики препарата и Российский фонд прямых инвестиций.

Вакцина состоит из двух доз. Таким образом, цена одной дозы составит менее десяти долларов. Это намного дешевле, чем прогнозируемая стоимость зарубежных препаратов.

Так, фармацевтическая компания Moderna планирует продавать дозу двухфазной вакцины по цене от 25 до 37 долларов. Препарат компаний Pfizer-BioNTech обойдётся в 19,5 долларов за дозу. Он также двухфазный. Дешёвой будет только вакцина AstraZeneca. Её стоимость составит менее трёх долларов.

До конца года Россия планирует выпустить примерно два миллиона доз «Спутника V». В следующем году Москва и её зарубежные партнёры сделают более миллиарда доз. Этого хватит на вакцинацию более 500 миллионов человек.

Для россиян вакцина «Спутник V» будет бесплатной.

[Елена, жительница Москвы]:

«Я однозначно приняла бы российскую вакцину, поскольку мы живём в России, она адаптирована под нас». [Константин, житель Москвы]:

«Скорее всего, я предпочёл бы отечественный препарат. А как скоро – это зависит от того, нужно мне это или нет». [Ольга, жительница Москвы]:

«Я бы, наверное, не хотела прививаться вообще. Может быть, российскую вакцину всё-таки выбрала, если бы захотела. Но сейчас я даже об этом не думала».

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил о результатах второго промежуточного анализа данных клинического испытания вакцины. На 28-й день после первой инъекции эффективность препарата составила 91,4%, на 42-й день она превысила 95%.

Сейчас идёт третья фаза испытаний «Спутник V» с участием 40 тысяч добровольцев. Четверть из них получили инъекцию плацебо.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, массовая вакцинация россиян начнётся в следующем году и будет добровольной.

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