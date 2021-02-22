В России выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом А(H5N8)

В России зарегистрировали первый в мире случай заражения человека штаммом H5N8 птичьего гриппа А. Об этом..

[Анна Попова, глава Роспотребнадзора]:

«Учёными центра «Вектор» выделен генетический материал данного гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации».

В России зарегистрировали первый в мире случай заражения человека штаммом H5N8 птичьего гриппа А. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В последние месяцы вспышки птичьего гриппа А(H5N8) фиксировали в России, Китае, Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Но пока болезнь распространялась только среди птиц. Ранее человеку передавались штаммы H5N1, H7N9 и H9N2. В некоторых случаях заболевание сопровождалось высокой смертностью.

По словам главы Роспотребнадзора, заражённые гриппом А(H5N8) перенесли заболевание легко и сейчас чувствуют себя хорошо. Передачи этого вируса от человека к человеку пока не выявили. Однако, как отмечают специалисты, вирус может мутировать и начать распространяться среди людей.

Россия сообщила об этом случае заражения руководству Всемирной организации здравоохранения.

Научный центр «Вектор» уже готов приступить к разработке вакцины и к созданию системы тестирования.

Птичий грипп – это острое вирусное заболевание птиц, которое поражает органы пищеварения и дыхания. Смертность достигает 56%. Один штамм может поражать до трёх видов птиц.

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