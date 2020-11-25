Как целиком сфотографировать секвойю возрастом 3200 лет

В национальном парке «Секвойя» в Калифорнии растёт одно из старейших деревьев в мире, которое получило название «Президент». Возраст секвойи – 3200 лет, высота – 75 метров, диаметр ствола – восемь метров. Дерево такое огромное, что его не удавалось сфотографировать полностью.

Сделать снимок всего дерева в полном объёме решил фотограф National Geographic Майкл Николс. Ему помогали учёные, которые регулярно следят за ростом секвойи.



Понадобилось альпинистское снаряжение и больше двух недель съёмок. Специалисты свели 126 изображений в одно целое. Теперь можно увидеть секвойю во весь рост.



Майкл сказал, что потом дерево снова придётся фотографировать, поскольку секвойя ещё растёт, добавляя один кубический метр древесины в год.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Гигантская секвойя получила своё название в честь 29 президента США Уоррена Гардинга в 1923 году.