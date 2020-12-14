В Мехико нашли ещё 119 черепов в знаменитой ацтекской башне

Мексиканские археологи раскопали новые части знаменитой ацтекской башни из человеческих черепов. Она находится прямо под центром..

[Рауль Баррерас археолог]:

«Мы видим внешний фасад башни черепов на восточной стороне (ритуального ацтекского сооружения) цомпантли. Он был возведён на первом этапе строительства. Черепа были вставлены в стену и скреплены раствором».

Мексиканские археологи раскопали новые части знаменитой ацтекской башни из человеческих черепов. Она находится прямо под центром современного Мехико. Её обнаружили в 2015 году. Теперь же в дополнение к ранее найденным сотням черепов нашли ещё 119.

Башня диаметром примерно пять метров находится рядом с огромным современным собором, построенным над ацтекским храмом Темпло Майор в Теночтитлане. Археологи считают, что башню возводили в три этапа в период с 1486 по 1502 годы.

Обычно индейцы строили цомпантли из черепов военнопленных для устрашения врагов. В этой башне также нашли черепа женщин и детей. По мнению археологов, их могли принести в жертву божеству Уицилопочтли.

Город-государство Теночтитлан существовало с XIV по XVI век. Его разрушили испанские конкистадоры во главе с Эрнаном Кортесом.

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