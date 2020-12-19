105- летняя бабушка доказала, что возраст для учёбы не помеха

Бхагиратхи Амма, 105-летняя бабушка из индийского штата Керала, попала в заголовки газет благодаря тому, что стала самым пожилым человеком, обучившимся грамоте.
Амме пришлось бросить школу в девять лет, чтобы заботиться о младших братьях и сёстрах. Когда ей было за тридцать, умер муж, и все заботы о четырёх дочерях и двух сыновьях легли на её плечи. Всю жизнь у неё не было времени для учёбы.
Амма стала самым старым человеком, зарегистрировавшимся в Миссии по обучению грамоте в штате Керала. У Аммы хорошие память, зрение и слух. Учиться ей было легко. Близкие её поддерживали. В ноябре 2019 года она успешно сдала школьные экзамены.