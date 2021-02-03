Британский капитан Том Мур скончался в возрасте 100 лет

Британский ветеран сэр Томас Мур, который стал национальным героем, скончался в возрасте 100 лет. Это произошло..

Британский ветеран сэр Томас Мур, который стал национальным героем, скончался в возрасте 100 лет. Это произошло утром 2 февраля в больнице Бедфорда. Том Мур лежал там с пневмонией, вызванной коронавирусом. COVID-19 у него выявили 22 января.

Прививку от коронавируса ветерану не делали, поскольку он принимал другие лекарства, не совместимые с этим препаратом. Пожилой мужчина лечился от рака простаты и кожи.

В Марстон-Мортейне к дому Тома Мура несут цветы.

[жительница Марстон-Мортейна]:

«Мы просто опустошены. Сейчас мы пытаемся воскресить все удивительные воспоминания о нём. И мы шлём всю свою любовь всем, кому он был дорог, всей его семье. Он очень вдохновил нас в такие трудные времена». [жительница Марстон-Мортейна]:

«Мы хотим сказать: покойся с миром, сэр Томас. Он стал удивительной поддержкой для всей системы британского здравоохранения, для всего общества. Он помог людям сблизиться. Его дочь, внук и внучка – удивительные люди, и я желаю им всего наилучшего».

Капитан Том прославился в прошлом году, собрав в ходе благотворительной кампании 33 миллиона фунтов стерлингов для врачей и волонтёров, которые заботятся о пациентах с коронавирусом. Чтобы вдохновить людей на пожертвования, он прошёл 100 раз вдоль 25-метрового двора своего дома. Достижение Тома Мура занесли в Книгу Гиннесса, поскольку он собрал рекордную сумму денег за прогулку.

В Великобритании за эти заслуги ветерана удостоили титула «сэр». Королева Елизавета II посвятила его в рыцари. Теперь она намерена направить личное письмо с соболезнованиями семье капитана.

Министр здравоохранения Великобритании написал в Twitter, что Мур был «великим британским героем».

Дочери Мура отметили, что последний год жизни их отца был замечательным. Он помолодел душой и увидел, как сбываются его мечты.

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