Знаменитым датским фуд-тракам с хот-догами исполнилось 100 лет
В Дании отмечают 100 лет со дня появления в стране мобильных кафе с хот-догами. Такие закусочные..
Дата загрузки: 2021-01-20
Первые тележки для торговли хот-догами привезли в Данию из Германии в 1921 году. Сначала не всем пришлось по нраву такое новшество, но теперь фуд-траки стоят даже на главной торговой улице Копенгагена.
[житель Копенгагена]:
«С годами сосиски стали лучше. Раньше всё зависело от того, у кого вы покупаете. Но сейчас сосиски делают более плотными. Думаю, кое-что стало лучше, чем было 100 лет назад».
Покупатели подходят к фуд-тракам с утра до вечера.
[жительница Копенгагена]:
«Это 100-летний юбилей, и я подумала, что его стоит отпраздновать. Поэтому купила хот-дог. Он очень вкусный».
В Дании популярны хот-доги с длинной сосиской, неострой горчицей, кетчупом, маринованными огурцами и жареным луком.
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