Знаменитым датским фуд-тракам с хот-догами исполнилось 100 лет

В Дании отмечают 100 лет со дня появления в стране мобильных кафе с хот-догами. Такие закусочные..

В Дании отмечают 100 лет со дня появления в стране мобильных кафе с хот-догами. Такие закусочные датчане называют «ресторанами замёрзших ног», потому что есть приходится на улице.

Первые тележки для торговли хот-догами привезли в Данию из Германии в 1921 году. Сначала не всем пришлось по нраву такое новшество, но теперь фуд-траки стоят даже на главной торговой улице Копенгагена.

[житель Копенгагена]:

«С годами сосиски стали лучше. Раньше всё зависело от того, у кого вы покупаете. Но сейчас сосиски делают более плотными. Думаю, кое-что стало лучше, чем было 100 лет назад».

Покупатели подходят к фуд-тракам с утра до вечера.

[жительница Копенгагена]:

«Это 100-летний юбилей, и я подумала, что его стоит отпраздновать. Поэтому купила хот-дог. Он очень вкусный».

В Дании популярны хот-доги с длинной сосиской, неострой горчицей, кетчупом, маринованными огурцами и жареным луком.

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