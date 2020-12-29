Австралия: аметистовый жеод весом более 20 тонн привлекает туристов

Нарен Кинг – владелец крупнейшего в мире аметистового жеода весом более 20 тонн. Его обнаружили в Уругвае в Южной Америке.

Нарен рассказал, что казалось невозможным перевести жеод в Австралию, но всё же это удалось. Аметистовый жеод установлен в парке Crystal Castle & Shambhala Gardens.Там также можно полюбоваться двойными дымчатыми кварцевыми жеодами, прогуляться среди высокого бамбука и увидеть множество других драгоценных камней и жеодов. А также фонтан с вращающимся шаром из розового кварца.

Аметист известен своими медитативными и успокаивающими свойствами. Считается, что когда человек находится возле аметиста, то становится терпеливее и у него восстанавливается душевное равновесие. Говорят, что маленький кусочек этого камня под подушкой способствует хорошему сну.