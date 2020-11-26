Почему бабочки хрупкие и жизнестойкие одновременно

Бабочки хрупкие и в то же время жизнестойкие. Так считает профессор биологии в Университете Коста-Рики Луис..

[Луис Рикардо Мурильо Иллер, профессор биологии]:

«Бабочки не вымрут быстро. Они живут на этой планете примерно 160 миллионов лет и пережили мел-палеогеновое вымирание и падение метеорита на Землю. Это не уничтожило их, деятельность человека способна на это ещё меньше».

Бабочки хрупкие и в то же время жизнестойкие. Так считает профессор биологии в Университете Коста-Рики Луис Рикардо Мурильо Иллер. Он много лет исследует жизнь чешуекрылых.

Эти насекомые развиваются с полным превращением, то есть проходят четыре стадии: яйцо, гусеница, куколка, имаго – взрослая бабочка. Жизнестойкость крылатых насекомых как вида обусловлена быстрой сменой поколений. Благодаря этому бабочки лучше приспосабливаются к изменениям окружающей среды.

По мнению биолога, отряд чешуекрылых полностью исчезнет только в случае масштабной катастрофы. Например, если всю планету охватит огонь, или она вся покроется льдом.

Эти насекомые также известны как биоиндикаторы, по которым можно судить о здоровье леса.

[Луис Рикардо Мурильо Иллер, профессор биологии]:

«Это зависит от типов бабочек, которые я нахожу в лесу или в какой-то сложной экосистеме. По ним я могу определить, правильный ли состав растений в этом лесу».

Однако бабочки плохо переносят погодные катаклизмы. В холод или затяжные ливни могут погибать взрослые насекомые, гусеницы и даже яйца.

В городе Сарчи есть большая ферма бабочек. Сюда можно прийти на экскурсию.

[Данило Родригес Альварадо, владелец фермы бабочек]:

«Гости очень удивляются тому, как важны бабочки. Пожилые говорили мне, что за 85 лет ни от кого не слышали об этом. Я провожу экскурсии для школьников и сею в них знания, которые словно семечко прорастут в их сердцах любовью к природе и бабочкам».

Бабочки – неотъемлемая часть экосистемы. Благодаря им меньше разрастаются нежелательные для человека виды растений. Кроме того, чешуекрылые служат пищей для птиц, рептилий, амфибий и других насекомых. Также бабочки важные опылители.

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