Телеканал NTD

Почему кот утешает пса каждый день

Почему кот утешает пса каждый день
Почему кот утешает пса каждый день

Бренна Эккерт взяла домой собаку Джоуль из приюта четыре года назад. Вскоре женщина принесла домой брошенного рыжего котёнка. Назвала его Келвин.

Instagram: @ginger_cat_and_vizslas

Джоуль – очень беспокойная собака. Женщина называет её «собакой-липучкой»: пёс не может находиться один и всегда возле хозяйки. Однажды Бренна решила посмотреть видео с камеры наблюдения, чтобы узнать, как ведут себя животные в её отсутствие. Она обнаружила, что Келвин каждый день мягко успокаивал пса, когда тот проявлял беспокойство.

Instagram: @ginger_cat_and_vizslas

Бренна рассказала, что в приюте для животных у Келвина была временная кличка Носки, а у Джоуля – Сандалии. «Так что из Носков и Сандалий получилась отличная пара!» – пошутила женщина. Смотрите видео, как кот утешает пса.

Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...