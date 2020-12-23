Почему кот утешает пса каждый день

Бренна Эккерт взяла домой собаку Джоуль из приюта четыре года назад. Вскоре женщина принесла домой брошенного рыжего котёнка. Назвала его Келвин.

Джоуль – очень беспокойная собака. Женщина называет её «собакой-липучкой»: пёс не может находиться один и всегда возле хозяйки. Однажды Бренна решила посмотреть видео с камеры наблюдения, чтобы узнать, как ведут себя животные в её отсутствие. Она обнаружила, что Келвин каждый день мягко успокаивал пса, когда тот проявлял беспокойство.