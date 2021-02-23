В знаменитый заповедник бабочек в Мексике вернулись насекомые, но не туристы

Порхающие стаи бабочек-монархов снова прилетели в Мексику на зимовку. Каждый год они совершают путешествие из Канады..

Порхающие стаи бабочек-монархов снова прилетели в Мексику на зимовку. Каждый год они совершают путешествие из Канады в поисках более тёплых погодных условий.

Впрочем, посетителей почти нет. Представитель заповедника говорит, что прошлый год в плане туризма был очень непростым. Люди боялись приезжать из-за коронавируса.

[Эхидатарио Абель Крус, работник заповедника]:

«Каждые выходные приезжало лишь 15% того числа, которое было в прошлые годы. Раньше приезжало по 2500 человек, теперь 350-400. Ситуация сложная. Многим, кто зарабатывает на этом сезоне, не хватило денег на инвестиции. Многие закрыли свои компании».

Миллионы оранжево-чёрных бабочек-монархов во время миграции преодолевают путь примерно в 3200 километров. Крупнейший в Мексике заповедник насекомых находится в штате Мичоакан. Он внесён в список Всемирного наследия.

И хотя во время пандемии он оставался открытым, дохода от туризма почти не получал. Работники заповедника отмечают, что на это влияют также погодные условия.

[Эхидатарио Абель Крус, работник заповедника]:

«Движения мало. Также многое зависит от погоды. Погода стояла холодная, поэтому бабочки мало двигались. И из-за этого наплыв людей маленький, очень тихо. И так продолжается с тех пор, как здесь обосновалась колония».

В последние годы монархов становилось всё меньше, и это беспокоит учёных. Главными причинами называют экстремальные погодные условия, а также изменение среды обитания, вызванное сельским хозяйством, городским развитием, широким использованием пестицидов и изменением климата.

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