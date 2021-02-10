Панды-близнецы в бельгийском зоопарке впервые играют на снегу

Два детёныша большой панды впервые играют на снегу в бельгийском зоопарке «Пайри Дайза». Малыши родились полтора..

[Ян Лю, смотрительница зоопарка]:

«Детёнышей зовут Бао Ди и Бао Мэй. Это брат и сестра. Маленькие панды первый раз играют в снегу, но их мама обычно каждый год имеет такую возможность».

Два детёныша большой панды впервые играют на снегу в бельгийском зоопарке «Пайри Дайза». Малыши родились полтора года назад, но до сих пор не знали о такой зимней забаве.

В дикой природе большие панды обитают в горных районах китайской провинции Сычуань. Зимой там много снега.

[Ян Лю, смотрительница зоопарка]:

«В этом снегу пандам совсем не холодно. Они наслаждаются таким времяпровождением».

Родителей панд-близнецов зовут Хао Хао и Син Хуэй. Они живут в «Пайри Дайза» больше шести лет.

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