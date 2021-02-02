Почему в районе Большого барьерного рифа появляется много черепах с патологиями
Дженни Гилберт занимается спасением больных и раненых черепах. Для этого основала специализированный центр. Говорит, что многие..
Дата загрузки: 2021-02-02
Дженни Гилберт занимается спасением больных и раненых черепах. Для этого основала специализированный центр. Говорит, что многие её пациенты поступают из района Большого барьерного рифа.
[Дженни Гилберт, основательница реабилитационного центра]:
«Мы видим, что появляется всё больше очень больных животных».
Гилберт говорит, что черепахи вылупляются с необъяснимыми деформациями.
В недавнем докладе Всемирного фонда дикой природы и Университета Гриффита учёные призвали лучше изучить источники загрязнения рифа.
Ранее на северном побережье Квинсленда исследовали более тысячи черепах. В их крови обнаружили следы краски, герметика, а также разных лекарств, например от сердца и почек.
[Джейсон Ван Дер Мерв, эколог]:
«В морских черепахах и местах их обитания мы обнаружили буквально тысячи химикатов».
Сегодня есть 11 зон Большого барьерного рифа, где берут пробы на наличие химикатов, которые, в основном, используют в сельском хозяйстве.
Однако учёных беспокоят вещества, которые остаются неопределёнными. Они призывают расширить список.
[Джейсон Ван Дер Мерв, эколог]:
«В него нужно включить фармацевтические препараты, тяжёлые металлы и другие химикаты, которые могут накапливаться».
Исследователи говорят, что, чем ближе к берегу, тем больше патологий проявляется у черепах. Они призывают найти способ защитить морских обитателей от вредных химикатов.
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