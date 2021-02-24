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Французские учёные пытаются понять, почему COVID сопровождается потерей обоняния

Французские учёные пытаются понять, почему COVID сопровождается потерей обоняния

Эван Сеса раньше любил поесть. Теперь для него это просто рутина. Однажды, когда в сентябре он..

Дата загрузки: 2021-02-24

Эван Сеса раньше любил поесть. Теперь для него это просто рутина. Однажды, когда в сентябре он обедал рыбой, то с удивлением обнаружил, что не ощущает её вкуса. С тех пор 18-летний студент ест лишь для того, чтобы наполнить желудок, поскольку отдалённо чувствует только сладость и солёность.

[Эван Сеса, студент]:
«Иногда пропускаю приёмы пищи, потому что мне кажется, что я просто трачу время впустую, есть не хочется. Раньше я наслаждался едой, разными блюдами и закусками. Теперь мне её не хочется. Из-за этого я похудел на полтора килограмма. Это немного раздражает».

Теперь Сесу, а также других переболевших COVID обследуют учёные в Ницце. Подключили также парфюмеров из соседнего города Грас.

Исследовательница Александра Плонка проверяет степень потери обоняния у Эвана. Молодой человек путает запахи даже очень высокой концентрации. Розы ему пахнут как орехи. Он также неправильно определяет лаванду, шоколад и грушу. Угадывает только миндаль.

Помимо этого исследователи проверяют концентрацию внимания Сесы и его разговорную речь. Они хотят понять, связана ли потеря обоняния с другими последствиями коронавируса, которые включают рассеянное внимание.

А это ещё одна пациентка, Габриелла. Она готова терпеть любые неудобства, чтобы вернуть потерянное обоняние.

[Габриелла Форжионе, участница исследований]:
«Иногда хочется что-то съесть. Но я не ощущаю вкуса, поэтому расстраиваюсь. Более трёх месяцев – кажется, что это уже слишком долго».

Даже специалисты пока не могут объяснить, почему пациенты с COVID так часто теряют обоняние. У большинства заболевших нюх восстанавливается спустя несколько недель. Но для некоторых это долгосрочное последствие, которое продолжается уже около полугода.

Самый длительный зарегистрированный срок отсутствия обоняния – год.

[Ориан Грос, эксперт по нейробиологии]:
«Можно улучшить обоняние, просто стимулируя его с помощью домашних реабилитационных наборов. Мы надеемся усовершенствовать лечение, сделать его более масштабным и вернуть воспоминания об этих вкусах и запахах, которые связаны между собой».

Ещё одна интересная особенность в том, что среди тех, кто теряет обоняние, много молодых. Учёные переживают, что у кого-то такое состояние может сохраниться надолго. Они также говорят, что неспособность ощущать вкус пищи может привести к депрессиям и подавленному состоянию, а также потере веса.
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