Французские учёные пытаются понять, почему COVID сопровождается потерей обоняния

Эван Сеса раньше любил поесть. Теперь для него это просто рутина. Однажды, когда в сентябре он..

Эван Сеса раньше любил поесть. Теперь для него это просто рутина. Однажды, когда в сентябре он обедал рыбой, то с удивлением обнаружил, что не ощущает её вкуса. С тех пор 18-летний студент ест лишь для того, чтобы наполнить желудок, поскольку отдалённо чувствует только сладость и солёность.

[Эван Сеса, студент]:

«Иногда пропускаю приёмы пищи, потому что мне кажется, что я просто трачу время впустую, есть не хочется. Раньше я наслаждался едой, разными блюдами и закусками. Теперь мне её не хочется. Из-за этого я похудел на полтора килограмма. Это немного раздражает».

Теперь Сесу, а также других переболевших COVID обследуют учёные в Ницце. Подключили также парфюмеров из соседнего города Грас.

Исследовательница Александра Плонка проверяет степень потери обоняния у Эвана. Молодой человек путает запахи даже очень высокой концентрации. Розы ему пахнут как орехи. Он также неправильно определяет лаванду, шоколад и грушу. Угадывает только миндаль.

Помимо этого исследователи проверяют концентрацию внимания Сесы и его разговорную речь. Они хотят понять, связана ли потеря обоняния с другими последствиями коронавируса, которые включают рассеянное внимание.

А это ещё одна пациентка, Габриелла. Она готова терпеть любые неудобства, чтобы вернуть потерянное обоняние.

[Габриелла Форжионе, участница исследований]:

«Иногда хочется что-то съесть. Но я не ощущаю вкуса, поэтому расстраиваюсь. Более трёх месяцев – кажется, что это уже слишком долго».

Даже специалисты пока не могут объяснить, почему пациенты с COVID так часто теряют обоняние. У большинства заболевших нюх восстанавливается спустя несколько недель. Но для некоторых это долгосрочное последствие, которое продолжается уже около полугода.

Самый длительный зарегистрированный срок отсутствия обоняния – год.

[Ориан Грос, эксперт по нейробиологии]:

«Можно улучшить обоняние, просто стимулируя его с помощью домашних реабилитационных наборов. Мы надеемся усовершенствовать лечение, сделать его более масштабным и вернуть воспоминания об этих вкусах и запахах, которые связаны между собой».

Ещё одна интересная особенность в том, что среди тех, кто теряет обоняние, много молодых. Учёные переживают, что у кого-то такое состояние может сохраниться надолго. Они также говорят, что неспособность ощущать вкус пищи может привести к депрессиям и подавленному состоянию, а также потере веса.

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