Учёные разгадали тайну яркости красок древнего пазырыкского ковра

Этому ковру, известному как пазырыкский, почти 2500 лет. Он старейший из ворсовых ковров, сохранившихся до наших..

Этому ковру, известному как пазырыкский, почти 2500 лет. Он старейший из ворсовых ковров, сохранившихся до наших времён. Изделие выставлено в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. А недавно немецкие учёные раскрыли тайну стойкости его красок.

Ковёр нашли в 1949 году в пятом Пазырыкском кургане на Алтае.

[Елена Степанова, сотрудница Государственного Эрмитажа]:

«Этот ковёр для пазырыкской культуры – импорт. Он происходит, судя по стилистическим особенностям и деталям изображения, с территории Персидской империи ахеменидского времени. Датируется он не позднее IV века (до н. э.). Хотя сам курган датируется серединой III века до нашей эры. То есть ковёр довольно длительное время был в употреблении, интенсивно использовался, и на нём имеются следы износа».

Хотя ковёр долго использовали, а потом он более 2000 лет пролежал в кургане, его краски не поблёкли. Профессор Карл Месслингер из Университета Эрлангена – Нюрнберга решил выяснить причину.

Он предположил, что при окраске пигмент проник глубоко в шерстяные волокна. Этого можно добиться с помощью предварительной ферментации. Неокрашенную шерсть помещали в закваску на пшеничных отрубях, в которой рос плесневый грибок. Этот метод повышал проницаемость волокон.

[Карл Месслингер, профессор]:

«Ферментация позволяет металлическим солям проникать в шерстяные волокна. Внешний слой кутикулы приподнимается и открывает доступ».

После ферментации шерсть протравливали с помощью металлических солей, а потом окрашивали. Так краски становились более стойкими.

Месслингер получил фрагмент пазырыкского ковра 30 лет назад. Но известный на то время метод анализа не подходил. Тогда ткань исследовали с помощью сканирующего электронного микроскопа. Он позволял увидеть характерное приподнятое положение внешних слоёв кутикулы волокон шерсти. Но со временем эти слои утрачиваются.

[Андреас Шпет, учёный Университета Эрлангена – Нюрнберга]:

«В старых образцах чешуйки обычно оторваны из-за долгого использования и хранения. Поэтому невозможно определить метод обработки шерсти. Тогда нужна техника, которая покажет, где находятся пигменты».

Учёные стали исследовать образец с помощью рентгенофлуоресцентного анализа. Они изучили химический состав шерстяных волокон по спектру излучения, которое вызывают попавшие на них рентгеновские лучи. Результат подтвердил, что шерсть прошла процесс ферментации.

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