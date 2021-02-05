Зачем вьетнамцы перед Новым годом выпускают в озёра карпов
Вот так во Вьетнаме готовятся к Новому году по Лунному календарю. Здесь его называют Тет. За..
Дата загрузки: 2021-02-05
[Нгуен Хонг Нхунг, студентка]:
«Мне нравится выпускать рыбу. Я совершаю хорошее дело, поэтому в новом году меня ждёт удача».
[Тхикх Тинх Гиак, монах]:
«Высвобождение рыбы обратно в озеро символизирует то, что мы ценим жизнь, у нас милосердная душа, и мы знаем, как любить друг друга. Это говорит о том, что вьетнамцы – миролюбивый народ».
[Нгуен Тхи Тху Транг, жительница Ханоя]:
«Хочу в первую очередь хорошего здоровья. Всё остальное приложится».
Традиция выпускать на волю карпов основана на легенде, что на спине этих рыб ездят боги. В новогоднюю ночь они поднимаются на небо и рассказывают о том, как вели себя люди.
В этом году мероприятия проходят с меньшим размахом.
[Ву Нинх, житель Ханоя]:
«Мои родственники тоже хотели прийти, но побоялись коронавируса. Думаю, это распространённое явление. На улицах людей стало меньше».
В этом году Новый год по Лунному календарю выпадает на 12 февраля.
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