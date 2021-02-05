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Зачем вьетнамцы перед Новым годом выпускают в озёра карпов

Зачем вьетнамцы перед Новым годом выпускают в озёра карпов

Вот так во Вьетнаме готовятся к Новому году по Лунному календарю. Здесь его называют Тет. За..

Дата загрузки: 2021-02-05

Вот так во Вьетнаме готовятся к Новому году по Лунному календарю. Здесь его называют Тет. За несколько дней до праздника в реки и озёра выпускают декоративных карпов. Считается, что это принесёт удачу.

[Нгуен Хонг Нхунг, студентка]:
«Мне нравится выпускать рыбу. Я совершаю хорошее дело, поэтому в новом году меня ждёт удача».

[Тхикх Тинх Гиак, монах]:
«Высвобождение рыбы обратно в озеро символизирует то, что мы ценим жизнь, у нас милосердная душа, и мы знаем, как любить друг друга. Это говорит о том, что вьетнамцы – миролюбивый народ».

[Нгуен Тхи Тху Транг, жительница Ханоя]:
«Хочу в первую очередь хорошего здоровья. Всё остальное приложится».

Традиция выпускать на волю карпов основана на легенде, что на спине этих рыб ездят боги. В новогоднюю ночь они поднимаются на небо и рассказывают о том, как вели себя люди.

В этом году мероприятия проходят с меньшим размахом.

[Ву Нинх, житель Ханоя]:
«Мои родственники тоже хотели прийти, но побоялись коронавируса. Думаю, это распространённое явление. На улицах людей стало меньше».

В этом году Новый год по Лунному календарю выпадает на 12 февраля.
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