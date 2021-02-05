Зачем вьетнамцы перед Новым годом выпускают в озёра карпов

Вот так во Вьетнаме готовятся к Новому году по Лунному календарю. Здесь его называют Тет. За..

[Нгуен Хонг Нхунг, студентка]:

«Мне нравится выпускать рыбу. Я совершаю хорошее дело, поэтому в новом году меня ждёт удача». [Тхикх Тинх Гиак, монах]:

«Высвобождение рыбы обратно в озеро символизирует то, что мы ценим жизнь, у нас милосердная душа, и мы знаем, как любить друг друга. Это говорит о том, что вьетнамцы – миролюбивый народ». [Нгуен Тхи Тху Транг, жительница Ханоя]:

«Хочу в первую очередь хорошего здоровья. Всё остальное приложится».

Вот так во Вьетнаме готовятся к Новому году по Лунному календарю. Здесь его называют Тет. За несколько дней до праздника в реки и озёра выпускают декоративных карпов. Считается, что это принесёт удачу.

Традиция выпускать на волю карпов основана на легенде, что на спине этих рыб ездят боги. В новогоднюю ночь они поднимаются на небо и рассказывают о том, как вели себя люди.

В этом году мероприятия проходят с меньшим размахом.

[Ву Нинх, житель Ханоя]:

«Мои родственники тоже хотели прийти, но побоялись коронавируса. Думаю, это распространённое явление. На улицах людей стало меньше».

В этом году Новый год по Лунному календарю выпадает на 12 февраля.

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